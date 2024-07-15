Portabales cayó en octavos y jugará por el noveno puesto del Mundial
El marplatense cayó en los octavos de final del Mundial Junior y ahora disputará reclasificación del 9° al 16° lugar.
El marplatense cayó en los octavos de final del Mundial Junior y ahora disputará reclasificación del 9° al 16° lugar.
El nadador marplatense logró el pasaje a la final de los 50 metros espalda en el Campeonato Mundial Junior de Natación que está realizando en Lima, Perú. Después de un muy buen tiempo en la batería, se metió entre los ocho mejores de la especialidad. Mañana compite en la final.