Nueva experiencia para Ulises Saravia en el Mundial de Budapest
El marplatense Ulises Saravia compitió en los 50 metros espalda del Mundial de Pileta Corta que se desarrolla en Hungría y terminó 32 en la general.
El marplatense Ulises Saravia compitió en los 50 metros espalda del Mundial de Pileta Corta que se desarrolla en Hungría y terminó 32 en la general.
El nadador marplatense Ulises Saravia disputó la serie clasificatoria de los 100 metros espalda del Campeonato Mundial de Pileta Corta ocupando el puesto 36 de la general.
Este martes en Budapest, el marplatense Ulises Saravia hará su primera aparición en el Campeonato Mundial de Pileta Corta. Será con las series clasificatorias de los 100 espalda.
El marplatense cerró su participación en el Campeonato Mundial de Pileta Corta que se disputa en Abu Dhabi marcando su segundo mejor tiempo dentro de las series clasificatorias de los 100 metros libres, pero no le alcanzó para pelear por un puesto en semifinales.
Esta madrugada argentina el nadador marplatense hará su primera presentación en el Campeonato Mundial de Pileta Corta en Abu Dhabi donde competirá en las series clasificatorias de los 50 metros libres y 100 metros medley.
Después de su destacada actuación en el Campeonato Selectivo para el Mundial de Pileta Corta que se disputará en diciembre, el marplatense Guido Buscaglia fue confirmado como parte de la Selección Argentina para este certamen.