Mundial de Handball

Triunfo clave de Los Gladiadores para seguir con vida en el Mundial
El equipo de Rodolfo Jung superó a Baréin por 26-25 y se aseguró un lugar en la segunda rueda del Campeonato Mundial que se disputa en Dinamarca, Noruega y Croacia.
El equipo de Rodolfo Jung superó a Baréin por 26-25 y se aseguró un lugar en la segunda rueda del Campeonato Mundial que se disputa en Dinamarca, Noruega y Croacia.
Después de perder en el último partido de la fase inicial ante Dinamarca, la Selección Argentina U20 con la marplatense Sofía Rivadeneira, comenzó su participación en la “President Cup” buscando reclasificarse. Fue derrota 27-26 ante Brasil.