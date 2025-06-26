Mundial de futsal: Argentina aplastó a Kazajistán y enfrentará a Francia en semifinales

La "Albiceleste" jugó un partidazo en Tashkent, en un clima hóstil con casi 10 mil kazajos en la tribuna. Se impuso 6 a 1 en un encuentro que tuvo de todo, incluso un gol increíble de Ángel Claudino.