Mundial de Futsal

Cuenta regresiva para el Mundial Femenino de Clubes de Futsal en Mar Chiquita
El campeonato se desarrollará del 29 de junio al 4 de julio y el acto inaugural será este domingo a las 20 en el polideportivo de Santa Clara del Mar.
El campeonato se desarrollará del 29 de junio al 4 de julio y el acto inaugural será este domingo a las 20 en el polideportivo de Santa Clara del Mar.
Fue triunfo por 3 a 2 con los goles de Kevin Arrieta, en dos oportunidades, y Ángel Claudin. El partido definitorio es el domingo 6 a las 12 del mediodía.
Willian, el arquero de la "Verdeamarela", fue un muro para el combinado nacional. La Selección Argentina cayó por 2-1 en el HUMO Arena de Tashkent, la capital de Uzbekistán.
La "Albiceleste" jugó un partidazo en Tashkent, en un clima hóstil con casi 10 mil kazajos en la tribuna. Se impuso 6 a 1 en un encuentro que tuvo de todo, incluso un gol increíble de Ángel Claudino.