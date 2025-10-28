mundial 1986

El Banco Central lanzó una moneda por el Mundial 2026, pero generó polémica al no mencionar a Maradona
La pieza está inspirada en el segundo gol a Inglaterra, aunque no menciona al autor y fue criticada por el comunicado oficial.
La pieza está inspirada en el segundo gol a Inglaterra, aunque no menciona al autor y fue criticada por el comunicado oficial.
Se cumple un nuevo aniversario de la final del Mundial en el que brilló Maradona. Fue la Copa del Mundo donde el futbolistas llegó a la gloria y, acaso, alcanzó su pico más alto de su rendimiento.