Mujeres al frente

El Municipio acompaña la creación de una cooperativa de productoras frutihortícolas
Su propuesta desarrolla la producción de plantines de verduras y hortalizas para vender a otros huerteros de la zona
Su propuesta desarrolla la producción de plantines de verduras y hortalizas para vender a otros huerteros de la zona
La brasileña Edina Alves comandará Bolivia-Jamaica y será acompañada por su compatriota Neuza Back y la colombiana Mary Blanco como asistentes.
En la tarde de este viernes se realizó una clase de defensa personal a cargo de Diego Kravetz, responsable del área de Seguridad del municipio de Lanús. La iniciativa, que se replicó en otras ciudades, contó con la participación de público de todas las edades.