mujer trans

Había desaparecido en Santa Clara: lo encuentran en Mar del Plata acompañado de una dealer
El joven, de 26 años, había sido visto por última vez el 31 de diciembre. Fue hallado por la Policía esta madrugada en avenida Independencia e Ituzaingó.
El joven, de 26 años, había sido visto por última vez el 31 de diciembre. Fue hallado por la Policía esta madrugada en avenida Independencia e Ituzaingó.
La mujer, de 26 años, era investigada desde octubre del año pasado. La joven víctima fue rescatada recibe contención psicológica.