Los más pequeños del MTB fueron las estrellas en Balcarce
Comenzó la actividad en el Cerro "El Triunfo" donde se disputaron los 1° Juegos Nacionales de MTB antes del Sudamericano de la especialidad
Comenzó la actividad en el Cerro "El Triunfo" donde se disputaron los 1° Juegos Nacionales de MTB antes del Sudamericano de la especialidad
Se desarrolló este viernes la primera jornada del Sudamericano de MTB que se disputa en el Cerro "El Triunfo" de Balcarce con triunfo chileno en la prueba de relevos.
El riojano Agustín Durán y la chilena Yarela González se consagraron campeones Sudamericanos de XCO en el cierre del certamen que se realizó en el cerro El Triunfo de Balcarce, logrando una buena cosecha de puntos para el ranking UCI.
Se desarrolló una nueva jornada del Campeonato Sudamericano de MTB que se realiza en Balcarce y compartimos los resultados.