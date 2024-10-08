Se presentó el Sudamericano de MTB en Balcarce
Fue presentado oficialmente el evento que se realizará de viernes a domingo en el Cerro "El Triunfo" de Balcarce.
Fue presentado oficialmente el evento que se realizará de viernes a domingo en el Cerro "El Triunfo" de Balcarce.
A partir del próximo 11 de octubre la vecina localidad recibirá un evento muy destacado que además, tendrá los 1º Juegos Nacionales de Mountain Bike.
El Campeón Bonaerense de Mountain Bike habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre el objetivo que se planteó y para el que está trabajando: “es la competencia con mayor nivel en Argentina y América”.