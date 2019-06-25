Tener un propósito en la vida reduce la mortalidad
Lo primero para sentirnos motivados es tener un objetivo y en segundo lugar aprender lidiar con los pensamientos negativos para poder cumplirlo.
Lo primero para sentirnos motivados es tener un objetivo y en segundo lugar aprender lidiar con los pensamientos negativos para poder cumplirlo.
Lo manifestó la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en el marco del festejo por los 10 años del lanzamiento de los Centros de Primera Infancia en la Ciudad de Buenos Aires.