Imponente show de Patricia Sosa con amigas en AcercArte
Junto a Marcela Morelo, Hilda Lizarazu y Luciana Segovia brindó un espectáculo único y vibrante ante miles de personas.
Junto a Marcela Morelo, Hilda Lizarazu y Luciana Segovia brindó un espectáculo único y vibrante ante miles de personas.
Lo expresó a Radio Mitre Mar del Plata la reconocida artista en su paso por el Espacio Clarín, de cara al show gratuito que brindará esta noche junto a Patricia Sosa en Parque Camet. "Siempre tengo ganas de trabajar porque amo lo que hago", sostuvo.