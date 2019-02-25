Mora Godoy fue declarada "Visitante Notable" de Mar del Plata
La bailarina recibió el reconocimiento por parte del Concejo Deliberante y señaló que se "siente parte" de la ciudad. "Este es el broche de oro para esta gran temporada", afirmó.
La bailarina recibió el reconocimiento por parte del Concejo Deliberante y señaló que se "siente parte" de la ciudad. "Este es el broche de oro para esta gran temporada", afirmó.
La diva de los almuerzos estuvo presente durante la noche del jueves en el Teatro Colón de Mar del Plata para ver el espectáculo de la reconocida bailarina Mora Godoy, que sube a escena todos los jueves y viernes durante el verano.
Recién llegada de China, desembarcó en Mar del Plata, con la sala del teatro Colón llena y un público que aplaudió de pié, la artista debutó con "Mora Godoy Tango Company". Las funciones son jueves y viernes a las 21 en el Teatro Colón.
La reina del tango llegó a Mar del Plata para traer su espectáculo, que recientemente culminó con sus funciones en China. Con 12 bailarines en escena, prometió un pasaje por el género con las canciones más tradicionales y las últimas innovaciones.