Una joven pareja y su niña de 2 años internados por monóxido de carbono
Los padres están siendo atendidos en el HIGA, en tanto la pequeña fue derivada al Materno Infantil. Se encuentran fuera de peligro.
Los padres están siendo atendidos en el HIGA, en tanto la pequeña fue derivada al Materno Infantil. Se encuentran fuera de peligro.
Como un "asesino silencioso", es conocido este gas que no da avisos y puede causar severas consecuencias en la salud, incluso la muerte. El Marplatense dialogó con Miguel José, Director de Emergencias del Hospital Materno Infantil que brindó detalles para prevenir una intoxicación por monóxido de c
Fueron derivados de urgencia al Hospital Materno Infantil desde una casa que está en Puan al 8400. Los niños tienen entre 10 y 5 años y también hay un bebé que está bajo la observación de los profesionales médicos.