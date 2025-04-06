Julia Mengolini y Galia Moldavsky denuncian desigualdad de género en streamings
Julia Mengolini y Galia Moldavsky hablaron sobre cómo los algoritmos digitales limitan la visibilidad de las mujeres.
Julia Mengolini y Galia Moldavsky hablaron sobre cómo los algoritmos digitales limitan la visibilidad de las mujeres.
el "top top del humor" se acercó a saludar a Laurita Fernández, Federico D´Elia y Vico D´Alessandro y juntos sellaron el liderazgo del ranking con una foto en el teatro.
El reconocido humorista tuvo una charla exclusiva con El Marplatense al terminar su función y se refirió al espectáculo que brinda sobre el escenario. Política, judios y una relación de padre e hijo, resumen un espectáculo de calidad.