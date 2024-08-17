Mitre (SdE)

Historia repetida: Alvarado perdió por la mínima ante Mitre

Por quinto partido consecutivo, Alvarado perdió 1-0, esta vez ante Mitre de Santiago del Estero como visitante en el Estadio “Madre de Ciudades”. El único gol, en el inicio del partido fue de Donato y en esa misma etapa, Joaquín Ledesma le atajó un penal a Cadenazzi. En el complemento, volvió a tene