Mitos sobre los químicos en los alimentos
La quimofobia se refiere a la tendencia a elegir alimentos naturales por sobre los industrializados. Según CISAN algunas creencias son erradas.
La quimofobia se refiere a la tendencia a elegir alimentos naturales por sobre los industrializados. Según CISAN algunas creencias son erradas.
Existen distintas causas que pueden llevar a una persona a tener sobrepeso y no todas se reducen a la inactividad física. La licenciada en Nutrición Agustina Murcho explica cuáles son los principales factores que predisponen el desarrollo de esta enfermedad.
Recorrer las góndolas de farmacias y perfumerías implica la titánica tarea de detectar productos de calidad y otros que no serán más que falsas promesas.
La doctora Mónica Katz autora del libro “El método no dieta” afirma que pueden influir en nuestras decisiones a la hora de comer. Veamos los más famosos.