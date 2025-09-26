La Provincia avanza con la pavimentación de la Ruta del Cereal
La intervención se ejecuta sobre 47 km, entre los municipios de Daireaux y Trenque Lauquen, beneficiando directamente al sector agrícola-ganadero del interior bonaerense.
La intervención se ejecuta sobre 47 km, entre los municipios de Daireaux y Trenque Lauquen, beneficiando directamente al sector agrícola-ganadero del interior bonaerense.
Así lo indicó Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas y aseguró que se trata de un proceso de reactivación que será "seguro y escalonado para poner en marcha los motores de la reconstrucción de la economía en nuestro país".