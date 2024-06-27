Presentan la iniciativa "Micaela Organizaciones" en la Facultad de Humanidades
Será el viernes a las 14.30. Es una de las propuestas pedagógicas de la Escuela de Género, Gobierno y Comunidad del Ministerio de Mujeres y Diversidad.
Será el viernes a las 14.30. Es una de las propuestas pedagógicas de la Escuela de Género, Gobierno y Comunidad del Ministerio de Mujeres y Diversidad.
Así se desprende de los últimos datos publicados por el Registro Nacional de Femicidios del Observatorio MuMaLa "Mujeres, Disidencias, Derechos".
La abogada estára a cargo de la Quinta Región de la Provincia de Buenos Aires, que nuclea a 27 municipios ubicados en el sudeste bonaerense, con diferentes características territoriales y de densidad de población en cada uno de ellos.