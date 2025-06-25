Detuvieron a una funcionaria del Ministerio de la Mujer bonaerense por el ataque con excremento a la casa de Espert
Se trata de Alexia Abaigar, titular de la Dirección de Sensibilización y Promoción de Derechos.
Se trata de Alexia Abaigar, titular de la Dirección de Sensibilización y Promoción de Derechos.
También celebró los cierres del Ministerio de la Mujer y del INADI, los cuales señaló que "se utilizaban para perseguir ideológicamente".
Tendrá entre sus funciones la de consensuar acciones para la incorporación de la perspectiva de género tanto en el componente presupuestario como de gestión y ejecución. Además, articulará estrategias para el monitoreo del cumplimiento de los programas.
A través del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la provincia, el Gobierno bonaerense amplió este jueves en 1.600.000 pesos más el monto.