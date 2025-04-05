El club de las cinco: Minecraft + Villamil + Kilmer + Nickel + Sitcom
Cinco recomendaciones (o no) de cine y series para el fin de semana: “Una película de Minecraft”, “Atrapados”, “MacGruber”, “Los chicos de la Nickel” y “Frasier”.
Cinco recomendaciones (o no) de cine y series para el fin de semana: “Una película de Minecraft”, “Atrapados”, “MacGruber”, “Los chicos de la Nickel” y “Frasier”.
En plena pandemia, este videogame que permite crear mundos con bloques superó los 200 millones de copias vendidas.