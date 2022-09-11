Borelli y Lacamoire, los mejores sudamericanos en la Milla de Nueva York
Los marplatenses Mariana Borelli y Diego Lacamoire fueron los atletas sudamericanos más destacados en la 41° edición de la Milla de Nueva York.
Los marplatenses Mariana Borelli y Diego Lacamoire fueron los atletas sudamericanos más destacados en la 41° edición de la Milla de Nueva York.
El próximo domingo 11 de septiembre Mariana Borelli y Diego Lacamoire participarán en la 41° edición de la Milla de la 5ta Avenida en New York, Estados Unidos.