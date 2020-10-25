Reto Iberdrola: Mili Menéndez sumó minutos oficiales con el Granada
El Granada CF se quedó con los tres puntos al golear 3-1 a FF La Solana, encuentro de la primera fecha de “Reto Iberdrola”, segunda división española.
El Granada CF se quedó con los tres puntos al golear 3-1 a FF La Solana, encuentro de la primera fecha de “Reto Iberdrola”, segunda división española.
Fue en el predio de Ezeiza. Las chicas miraron el entrenamiento de los varones y luego hubo almuerzo entre ambos equipos. La marplatense aprovechó el momento para inmortalizarlo con una foto.