El futuro volvió: Black Mirror anuncia su regreso con un trailer

La cita será el próximo 5 de junio en la plataforma de streaming Nexflix. La nueva entrega contará con 3 capítulos donde aparecerá la cantante y actriz Miley Cyrus. En diciembre pasado, Black Mirror había lanzado su película, Bandersnatch, donde el espectador podía interactuar y tomar el control de