Miley Cyrus recibe el prestigioso iHeartRadio Innovator Award
La organización distinguió a la cantante estadounidense por su trayectoria disruptiva y su influencia en la evolución de la música pop contemporánea.
La organización distinguió a la cantante estadounidense por su trayectoria disruptiva y su influencia en la evolución de la música pop contemporánea.
La artista regresó a la música luego de que en noviembre tuviera que ser sometida a una operación de las cuerdas vocales que la obligó a posponer toda grabación.
La cita será el próximo 5 de junio en la plataforma de streaming Nexflix. La nueva entrega contará con 3 capítulos donde aparecerá la cantante y actriz Miley Cyrus. En diciembre pasado, Black Mirror había lanzado su película, Bandersnatch, donde el espectador podía interactuar y tomar el control de