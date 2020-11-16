Operaron con éxito a Marcos Miers
El defensor fue intervenido quirúrgicamente tras su rotura de ligamentos y permanecerá entre 6 y 7 meses fuera de las canchas. Por otra parte, el entrenador Hoyos recuperó algunos lesionados.
El defensor fue intervenido quirúrgicamente tras su rotura de ligamentos y permanecerá entre 6 y 7 meses fuera de las canchas. Por otra parte, el entrenador Hoyos recuperó algunos lesionados.
El arquero y el defensor firmarán su renovación hasta diciembre de 2021. Román Martínez no continuará y quedan varios jugadores por resolver su situación contractual.