Metropolitano B
MDQ 06 HC ganó y se mete en la pelea del Reubicación
MDQ 06 HC vuelve a jugar como local
MDQ 06 HC empató en Berazategui y ya no podrá clasificar
MDQ 06 HC recibe al escolta del Metropolitano con muchas bajas
MDQ 06 HC cayó con Güemes y complicó su clasificación
MDQ 06 HC perdió con el líder del Metropolitano “B”
MDQ 06 HC volvió a sumar fuera de casa
El equipo de Lucas Piersanti empató 4-4 con SAG en Lomas de Zamora por la fecha 6 del Torneo Metropolitano “B” en un atractivo cotejo donde debió remontar un 0-3. Además, los resultados de todas las categorías.
MDQ 06 HC viaja a Lomas de Zamora por el Metropolitano
El equipo de Lucas Piersanti enfrentará este domingo a SAG de Lomas de Zamora por la fecha 6 del Torneo Metropolitano “B”. Tendrá las bajas de Diego Marziali y Nicolás Capurro por lo que deberá hacer algunas modificaciones en el once inicial. Además, viajan todas las categorías formativas.
MDQ 06 HC estuvo a la altura ante un candidato
El equipo marplatense cayó 2-1 ante Alemanes de Quilmes en la segunda fecha del Torneo Metropolitano “B” que se disputó esta tarde. El primer gol de la temporada lo anotó Tadeo Césari Martínez. Además, jugaron todas las categorías formativas.