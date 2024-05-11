Meteorología

La Aurora Austral se pudo ver en Mar del Plata: ¿se repetirá el fenómeno esta noche?
Una tormenta geomagnética solar de categoría extrema ha impactado en la Tierra generando un verdadero show de luces multicolores.
Una tormenta geomagnética solar de categoría extrema ha impactado en la Tierra generando un verdadero show de luces multicolores.
Tras un domingo en el que hubo precipitaciones y caída de granizo, y se mantiene la probabilidad de tormentas por la noche, se espera que para este lunes la temperatura alcance los 28 grados.
Ante el anuncio de posibilidad de nevadas durante la madrugada de este jueves pronosticada por el Servicio Meteorológico Nacional, El Marplatense consultó al especialista José Javier Merlos, quien detalló las condiciones que deben confluir para que se repita el fenómeno de 1991.