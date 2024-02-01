El FMI anticipó que el Gobierno eliminará en 2024 el cepo cambiario
El FMI anticipó este jueves que el Gobierno nacional tiene planificado eliminar este año el cepo cambiario., así como el tipo de cambio más alto para las exportaciones.
El FMI anticipó este jueves que el Gobierno nacional tiene planificado eliminar este año el cepo cambiario., así como el tipo de cambio más alto para las exportaciones.
La especialista en Coaching Evelyn Galeano comparte algunos consejos para poner en práctica.
Claves del doctor Stephen Covey para conseguir resultados y cumplir nuestras metas.
Se trata de ir valorando los avances para alcanzar la meta final.