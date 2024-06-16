Metalurgica

Metalúrgicos en crisis: "Bajó el consumo y la venta en la industria"
Así lo indicó el secretario general de la UOM, José Luis Rocha, con respecto a la grave situación que atraviesa el sector.
Así lo indicó el secretario general de la UOM, José Luis Rocha, con respecto a la grave situación que atraviesa el sector.
Hasta el momento se registró la perdida de 9 mil puestos de trabajo a nivel nacional y 80 en Mar del Plata.
Sucedió este mediodía en Teodoro Bronzini al 2800. El sujeto aún no fue identificado y en principio se trataría de un accidente laboral.
Desde la Union Obrera Metalúrgica (UOM) renovaron la preocupación por el impacto que tendría la crisis que atraviesa a una reconocida firma que está radicada en la ciudad, sobre la ruta 2. "Pretenden despedir a 96 trabajadores de una planta de 456", aseguraron.