Metalurgica

Preocupa el posible despido de casi 100 empleados en metalúrgica

Desde la Union Obrera Metalúrgica (UOM) renovaron la preocupación por el impacto que tendría la crisis que atraviesa a una reconocida firma que está radicada en la ciudad, sobre la ruta 2. "Pretenden despedir a 96 trabajadores de una planta de 456", aseguraron.