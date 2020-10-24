Miley Cyrus está trabajando en un disco con versiones de Metallica
La cantante viene con la idea de hacer este material desde hace un tiempo.
La cantante viene con la idea de hacer este material desde hace un tiempo.
De forma gratuita y por YouTube, el festival hará una transmisión entre el 30 de julio y 2 de agosto, y habrá shows de Paul McCartney, Metallica, The Cure, Arcade Fire y Lorde, entre otros.
Los conciertos conjuntos entre el grupo Metallica y la Sinfónica de San Francisco que se realizaron el 6 y 8 de septiembre de 2019 verán finalmente la luz el 28 de agosto próximo, cuando sean editados en streaming, vinilo, CD y tiendas digitales.