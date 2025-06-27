El HPC realizó una charla en vivo sobre fertilidad para informar y concientizar a la comunidad
La transmisión buscó derribar mitos, brindar información clara y acompañar a quienes atraviesan decisiones sobre su salud reproductiva.
La transmisión buscó derribar mitos, brindar información clara y acompañar a quienes atraviesan decisiones sobre su salud reproductiva.
En el marco de celebrarse en junio el Mes de la Fertilidad, el especialistas en medicina reproductiva en CRECER, Alfredo Elena destacó la influencia del aislamiento en cantidad de embarazos espontáneos, sus razones y adelantó temas de la charla que dará el jueves a través de redes sociales junto a l