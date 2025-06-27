La cuarentena benefició el aumento de embarazos espontáneos

En el marco de celebrarse en junio el Mes de la Fertilidad, el especialistas en medicina reproductiva en CRECER, Alfredo Elena destacó la influencia del aislamiento en cantidad de embarazos espontáneos, sus razones y adelantó temas de la charla que dará el jueves a través de redes sociales junto a l