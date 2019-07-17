Mercadería ilegal

Incautan más de 4 millones de pesos en mercadería de contrabando
Eran artículos que se distribuían en Mar del Plata, Balcarce y Miramar. Entre lo secuestrado había plantines de marihuana, semillas de cannabis, notebooks y celulares.
Eran artículos que se distribuían en Mar del Plata, Balcarce y Miramar. Entre lo secuestrado había plantines de marihuana, semillas de cannabis, notebooks y celulares.
A través de un operativo de la Policía Federal en Mar del Plata , se decomisaron productos valuados en 418.000 pesos que no tenían su correspondiente estampillado fiscal y documentación que avale su legal ingreso al país.