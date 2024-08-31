menor violada

Le practicaron un aborto legal a la niña violada en San Juan

La menor, de 11 años, era abusada por su padrastro y estaba embarazada de 3 meses. Sectores "provida" habían reclamado que continúe con la gestación, alegando que llevaba entre 19 y 21 semanas. La madre de la nena y su pareja fueron detenidos.