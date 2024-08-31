menor violada

Horror en Necochea: abusaba de su sobrina, la grababa y comercializaba los videos
La menor vive en General Madariaga y confirmó las violaciones en Cámara Gesell.
La menor vive en General Madariaga y confirmó las violaciones en Cámara Gesell.
El ex gobernador de Tucumán respondió a la denuncia a través de Twitter y desde Miami, donde se encuentra con su familia.
La menor, de 11 años, era abusada por su padrastro y estaba embarazada de 3 meses. Sectores "provida" habían reclamado que continúe con la gestación, alegando que llevaba entre 19 y 21 semanas. La madre de la nena y su pareja fueron detenidos.