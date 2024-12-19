menor asesinado

Las revelaciones de la autopsia al cuerpo de la nena asesinada en General Rodríguez
Malena Nayla Agüero, de 7 años, fue golpeada, abusada sexualmente y luego asfixiada hasta la muerte.
Malena Nayla Agüero, de 7 años, fue golpeada, abusada sexualmente y luego asfixiada hasta la muerte.
Lo definió la fiscal Carmen Ibarra de la UFI 3 de menores de La Plata. La situación del sospechoso de 14 años se definirá la semana que viene.
El cuerpo del pequeño apareció partido a la mitad sobre las vías del tren y a pocas cuadras de una comisaría.
Los principales sospechosos son su papá, que ya está detenido, y su mamá, que al ser menor no quedó presa. Los médicos constataron que algunas lesiones no eran recientes, por lo que sospechan que lo maltrataban desde su nacimiento.
La niña de 11 años murió tras ser golpeada y arrastrada por motochorros que le robaron cuando llegaba a su escuela.
La principal hipótesis es que en medio de una pelea, Luján Rigoni, de 25 años, rompió una botella de vidrio y se la clavó en el cuello a Benjamín Molina, de 16.