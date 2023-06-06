menopausia

Alrededor de 2000 mujeres menopáusicas donan orina en Mar del Plata
Miles de litros de orina para investigación y desarrollo de medicamentos contra la infertilidad, tanto femenina como masculina se donan voluntariamente mes a mes en la ciudad.
Miles de litros de orina para investigación y desarrollo de medicamentos contra la infertilidad, tanto femenina como masculina se donan voluntariamente mes a mes en la ciudad.
La producción de colágeno disminuye con la edad generando cambios en la apariencia y en la textura de la piel. Luciana Paduano, especialista en Nutrición nos explica que hábitos incorporar en esta etapa.
La extensión de la expectativa de vida hace que las mujeres entre 40 y 50 años lleguen totalmente activas, social y sexualmente, al climaterio.