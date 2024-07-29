medio a mbiente

Coldplay Fabricará su Álbum con Plástico Reciclado
Esta iniciativa forma parte de una serie de medidas que Coldplay ha implementado para promover prácticas más ecológicas.
Esta iniciativa forma parte de una serie de medidas que Coldplay ha implementado para promover prácticas más ecológicas.
En el marco del mes del Medio Ambiente, el municipio realizará también la liberación de un lechuzón de Campanario que fue rescatado por el Cuerpo de Guardaparques. Además se ofrecerán charlas sobre la separación de residuos en origen.