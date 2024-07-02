La Provincia se hará cargo de medicamentos oncológicos que dejó de cubrir Nación
La inversión para ampliar la cobertura será de 12.000 millones de pesos, que se suman al presupuesto bonaerense asignado a cáncer.
La inversión para ampliar la cobertura será de 12.000 millones de pesos, que se suman al presupuesto bonaerense asignado a cáncer.
A raíz de un pedido de medicamentos oncológicos que se viralizó en los últimos días, la directora de Salud municipal, Patricia Fortina, explicó cómo funciona el sistema municipal que recibe y distribuye los remedios donados.