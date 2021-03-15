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Se suman 29 casos de coronavirus y ascienden a 166 los activos en la ciudad
Así lo detalló el Municipio en el parte oficial nocturno. Además, confirmaron la muerte de una mujer y la recuperación de un paciente.