Cómo es McCartney III, el disco del beatle grabado durante la cuarentena
El último capítulo de la trilogía comenzada hace 50 años es un reto a la libertad creativa de una de las mentes más brillantes de la música popular.
El último capítulo de la trilogía comenzada hace 50 años es un reto a la libertad creativa de una de las mentes más brillantes de la música popular.
El legendario músico británico Paul McCartney anunció oficialmente a través de sus redes sociales que el 11 de diciembre lanzará un nuevo disco grabado en solitario durante el confinamiento preventivo por la pandemia de coronavirus.