Una agenda de máximas figuras se vive en febrero en el Espacio Clarín

Ráfaga, Los Nocheros, Patricia Sosa, Juanse, La Mosca, serán algunos de los destacados artistas que se presentarán este mes, con entrada libre y gratuita, sobre el escenario de Alberti 1242. Los detalles del intenso cronograma que habrá este mes.