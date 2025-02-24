En enero la temperatura promedio del mar en Mar del Plata fue de 22°
Según destacaron desde el Gabinete de Oceanografía Física del INIDEP se registraron mayores valores en la totalidad de las medidas estadísticas mensuales.
Según destacaron desde el Gabinete de Oceanografía Física del INIDEP se registraron mayores valores en la totalidad de las medidas estadísticas mensuales.
Ráfaga, Los Nocheros, Patricia Sosa, Juanse, La Mosca, serán algunos de los destacados artistas que se presentarán este mes, con entrada libre y gratuita, sobre el escenario de Alberti 1242. Los detalles del intenso cronograma que habrá este mes.