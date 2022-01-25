Mauro Valiente vuelve a Alvarado
El delantero había cumplido su préstamo y regreso a Talleres de Córdoba pero ante la necesidad de contar con otro jugador en esa posición tras la salida de Cadenazzi, acordó condiciones para continuar en el club.
El delantero había cumplido su préstamo y regreso a Talleres de Córdoba pero ante la necesidad de contar con otro jugador en esa posición tras la salida de Cadenazzi, acordó condiciones para continuar en el club.
Así se expresó el delantero de Alvarado que viene de convertir el gol del triunfo ante Atlanta en la última fecha. “Me preparé bastante para cuanto me tocara la oportunidad”, dijo sobre la titularidad de la que goza desde hace un par de partidos.