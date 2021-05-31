Suma apoyos el proyecto para habilitar destilerías en Mar del Plata
Matías Iriarte, uno de los propietarios de Restinga Gin Artesanal, manifestó que "sería un empuje muy importante para tener una industria pujante, sobre todo de emprendedores".
Matías Iriarte, uno de los propietarios de Restinga Gin Artesanal, manifestó que "sería un empuje muy importante para tener una industria pujante, sobre todo de emprendedores".
El empresario Matías Iriarte se refirió a la compleja situación que atraviesa ese corredor nocturno y gastronómico por la pandemia. Además, expresó que hay muchos comercios que no van a volver a abrir.
La Restinga Gin Artesanal fue la primera destilería de gin artesanal del país, y si bien la misma está ubicada en Coronel Vidal, sus dueños son marplatenses y han tomado la decisión de llevar adelante una gran gesto solidario, dejando de lado la producción comercial de gin, para destinar el equipami