Matías Iriarte

Una destilería de gin produce alcohol de manera solidaria

La Restinga Gin Artesanal fue la primera destilería de gin artesanal del país, y si bien la misma está ubicada en Coronel Vidal, sus dueños son marplatenses y han tomado la decisión de llevar adelante una gran gesto solidario, dejando de lado la producción comercial de gin, para destinar el equipami