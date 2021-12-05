Debut con derrota por KO para Burgois
El marplatense Matías Burgois hizo su estreno en el campo rentado anoche en el Club Riachuelo de Villa Celina donde cayó por KO en el inicio de la tercera vuelta ante Maximiliano Robledo. MIRA EL VIDEO.
El marplatense Matías Burgois hizo su estreno en el campo rentado anoche en el Club Riachuelo de Villa Celina donde cayó por KO en el inicio de la tercera vuelta ante Maximiliano Robledo. MIRA EL VIDEO.
El marplatense Matías Burgois pasó su primer pesaje profesional con éxito y espera por el estreno del sábado ante Maximiliano Cepeda en el Club Riachuelo de Villa Celina, Buenos Aires.
Antes de fin de año, el boxeo de Mar del Plata tendrá más boxeadores profesionales. Este sábado en Villa Celina, hará su estreno en el campo rentado Matías Burgois del gimnasio de Fernando “Maravilla” Sosa.