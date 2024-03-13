Masters 1000 Indian Wells

Zeballos se consagró en dobles y ganó su primer Masters 1000

El tenista marplatense, de 33 años, y su compañero croata, Nikola Mektic, se impusieron por 4-6, 6-4 y 10-3 frente a la dupla del polaco Lukasz Kubot y el brasileño Marcelo Melo. Es la primera vez que un argentino se alza con el título de dobles en el desierto californiano.