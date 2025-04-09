Master 1000 de Montecarlo

Zeballos y Granollers fueron eliminados nuevamente en primera ronda
El marplatense y el español perdieron en el debut del Master 1.000 de Montecarlo ante una dupla invitada al torneo en el super tie-break.
El marplatense y el español perdieron en el debut del Master 1.000 de Montecarlo ante una dupla invitada al torneo en el super tie-break.
El marplatense Horacio Zeballos junto a Marcel Granollers, ganaron el primer partido del cuadro de dobles del Master 1.000 de Montecarlo.
La dupla es está tercera en la pre-clasificación aprovecharon el WO que dio la pareja a la que tenían que enfrentarse y avanzaron a los cuartos de final, todavía sin haber salido a la cancha.