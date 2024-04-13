Master 1.000 Monte Carlo

Zeballos y Granollers cayeron en las semifinales de Montecarlo
El marplatense y el español perdieron ante los belgas Gille-Vliegen por 7-5 y 6-4 en la semifinal del Master 1.000 de Montecarlo. Ahora, jugarán en Barcelona el Torneo "Conde de Godó".
El marplatense y el español perdieron ante los belgas Gille-Vliegen por 7-5 y 6-4 en la semifinal del Master 1.000 de Montecarlo. Ahora, jugarán en Barcelona el Torneo "Conde de Godó".
El marplatense Horacio Zeballos junto a Marcel Granollers serán los terceros favoritos en el Master 1.000 monegasco.
La pareja número 3 de la pre-clasificación en el Master 1.000 de Montecarlo ya conoce a sus rivales para el debut por la segunda instancia: Diego Schwartzman y Daniel Evans.