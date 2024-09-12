Primera jornada sin triunfos en los Argentinos Sub-14
Los caballeros perdieron los dos partidos que disputaron en Tandil y las damas, también cayeron en el único encuentro que jugaron en Neuquén.
Los caballeros perdieron los dos partidos que disputaron en Tandil y las damas, también cayeron en el único encuentro que jugaron en Neuquén.
El conjunto marplatense perdió 4-1 ante Banfield, líder y con puntaje ideal en el Torneo Metropolitano “B” de Hockey Masculino en un partido por la fecha 9 que se disputó en el Sintético Panamericano.
El interno de Unión analizó en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) la serie ante Racing y lo que se viene desde el jueves frente a Pico Football Club en la continuidad de la Liga Federal de Básquet.
Los marplatenses viajan este domingo para jugar por la fecha 9 del Torneo Metropolitano “B” como visitante de Estudiantes de La Plata luego de dos jornadas como locales. Lucas Piersanti no podrá contar con Nicolás Capurro.
Este fin de semana se disputará la quinta fecha del Torneo Oficial Femenino de Mar del Plata para sus tres líneas luego del parate por el desarrollo del Regional de Clubes “B”. También habrá actividad el domingo para el Oficial Masculino.
El equipo de Lucas Piersanti empató 4-4 con SAG en Lomas de Zamora por la fecha 6 del Torneo Metropolitano “B” en un atractivo cotejo donde debió remontar un 0-3. Además, los resultados de todas las categorías.
Este domingo desde las 16 en el Sintético Panamericano, MDQ 06 Hockey Club recibirá por la Fecha 5 del Torneo Metropolitano “B” a GEBA “B” buscando ratificar lo que logró la semana pasada: el primer triunfo de la temporada en la competencia. Además, jugarán todas las categorías formativas.
MDQ 06 Hockey Club enfrentará este domingo desde las 16 a San Fernando “B” por la tercera fecha del Torneo Metropolitano “B”. El partido, como todos los de divisiones inferiores, se disputará en el Sintético Panamericano. Además, se viene el debut en el Torneo Oficial Masculino.
La Asociación Amateur Marplatense de Hockey (AAMH) dio a conocer el formato del Torneo Oficial 2022. En la rama femenina volverán las Líneas (A, B y C) con el ingreso de cuatro nuevos equipos. Conocé todos los detalles.
Este domingo, MDQ 06 Hockey Club jugará la fase final de la Liga Provincial de Clubes en Tandil donde se desarrollará el cuadrangular decisivo para cerrar un intenso 2021.
El fin de semana, además de coronar los campeones del Torneo Oficial en la rama masculina y femenina, terminó de ordenar la colocación de todos los equipos que juegan en la ciudad. Conocé las posiciones finales de todos.
Este sábado se desarrollarán en el Sintético Panamericano las finales del Torneo Oficial Femenino, además de todas las reclasificaciones finales por los distintos puestos tanto de Zona Campeonato como Reubicación. Conocé el cronograma completo.