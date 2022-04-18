Martin Palermo
Martín Palermo: “Se disfruta ganar de esta manera”
Martín Palermo: “El grupo humano que se formó es lo que nos ha hecho evolucionar”
3 partidos en 8 días, la agenda para Aldosivi
Martín Palermo: “me siento responsable”
Martín Palermo: “Tendríamos que haber tenido otra postura”
Sin Mosquera, Palermo delinea el equipo
Martín Palermo: “No estoy satisfecho, la pasamos mal los 90 minutos”
El entrenador de Aldosivi hizo su análisis post triunfo ante Godoy Cruz de Mendoza por 2-0 que le permitió sumar 3 puntos por primera vez en la Copa de la Liga Profesional. “Hay que replantear muchas cosas porque jugando así perderemos más partidos de los que ganemos”, agregó.
Martín Palermo: “Nos falta afinar funcionamiento para ver otro Aldosivi”
El entrenador del “Tiburón” hizo su análisis luego de la derrota 2-1 ante Boca en el Minella por la Copa de la Liga Profesional y señaló que todavía “falta conocimiento entre los jugadores”.
Martín Palermo: “Me quedo tranquilo, tenemos que mejorar en el funcionamiento y la precisión”
El entrenador de Aldosivi habló en conferencia de prensa luego del estreno en la Copa de la Liga Profesional con derrota 2-0 ante Velez. Sobre el regreso de Silva indicó que “los minutos que estuvo en cancha lo hizo bien, nos dio otra presencia en el área”.
Martín Palermo: “Hemos potenciado el plantel pero estamos haciendo fuerza para que no se vaya Cauteruccio”
El entrenador de Aldosivi habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) apenas a unas horas del debut por la Copa de la Liga Profesional ante Velez, pero también del cierre del mercado de pases, la posible salida de Cauteruccio, el caso de Eros Mancuso y los primeros dos partidos del torneo: “tenemos que
Santiago Silva ya estuvo en el predio de Aldosivi
El delantero ya pasó por las instalaciones que tiene el club marplatense en el puerto de la ciudad y está próximo a ser anunciado oficialmente. Además, más casos de COVID positivo y los amistosos de pre-temporada.
Aldosivi apunta a Santiago Silva
El interés de la dirigencia del “Tiburón” es concreto para sumar al delanteo de 41 años para que juegue en la institución marplatense la próxima temporada. Ya hay negociaciones iniciadas y podría haber definición en los próximos días. Además, surgen otros nombres como posibilidades.
¿Como comienza la pre-temporada Aldosivi?
El “Tiburón” tendrá una semana agitada en el inicio del año pensando en lo que será el 2022. Desde el mismo lunes se comenzará con los hisopados y además, hay amistosos ya programados. Conocé los detalles.
Martín Palermo: “Tenemos la sensación de que el equipo progresó”
El entrenador del Aldosivi habló luego del gran partido que ganó su equipo ante Argentinos Juniors dando vuelta por primera vez un resultado en el torneo: “han aumentado los niveles individuales y eso hizo que el equipo crezca”, indicó.
Palermo hace varias modificaciones para enfrentar a Talleres
El “Titán” hizo su última práctica antes de viajar a Córdoba donde este sábado a las 17 enfrentarán a Talleres en la fecha 23 del Torneo de Primera. Hay modificaciones obligadas en la lista de citados, pero también en el once inicial que paró en el predio.
Aldosivi sin Gil Romero ni Braida para recibir a San Lorenzo
El equipo de Martín Palermo finalmente no podrá contar por lesión con Gastón Gil Romero y Malcom Braida que no se recuperaron de las dolencias que manifestaron en el último encuentro. Sus puestos serán ocupados por Gastón Lodico y Federico Milo en el once inicial. En la lista de concentrados, vuelve
Palermo repetiría equipo ante Arsenal
El entrenador de Aldosivi dio a conocer la lista de convocados para el encuentro que se disputará este lunes desde las 14.30 en el Minella frente al conjunto de Sarandí. Son los mismos jugadores pero se le suma Manuel Panaro.