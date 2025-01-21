Asaltaron a un ministro de Kicillof cuando salía de un restaurante en Ramos Mejía
Martín Marinucci había ido a cenar anoche con su esposa y otros familiares cuando fue atacado por cuatro ladrones. La mujer sufrió una brutal golpiza.
Martín Marinucci había ido a cenar anoche con su esposa y otros familiares cuando fue atacado por cuatro ladrones. La mujer sufrió una brutal golpiza.
Los pasajes mantienen sus valores y solo se venden de manera online. Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos, manifestó que "al día de hoy tenemos 972 lugares vendidos a Mar del Plata, de un total de 1300, por lo que esta ciudad sigue siendo el destino más elegido".
Prevén que las formaciones viajen con el 50% de su capacidad de pasajeros y sin mayores variantes en los precios.