Tren a Mar del Plata: cómo será el primer servicio que arribará el próximo lunes

Los pasajes mantienen sus valores y solo se venden de manera online. Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos, manifestó que "al día de hoy tenemos 972 lugares vendidos a Mar del Plata, de un total de 1300, por lo que esta ciudad sigue siendo el destino más elegido".