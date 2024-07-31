Martín Herrero se suma a Quilmes
El ex jugador de Unión es una de las caras nuevas del plantel "cervecero" que seguirá los pasos de Ezequiel Santiago Medina.
El ex jugador de Unión es una de las caras nuevas del plantel "cervecero" que seguirá los pasos de Ezequiel Santiago Medina.
El interno se transformó en la tercera renovación confirmada en el equipo de Ezequiel Santiago Medina para disputar desde agosto el Torneo Pre-Federal.
El interno de Unión analizó en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) la serie ante Racing y lo que se viene desde el jueves frente a Pico Football Club en la continuidad de la Liga Federal de Básquet.
Unión vuelve a jugar en Mar del Plata y recibe al líder de la Zona, Racing de Olavarría, el sábado a las 19.30. La palabra de Martín Herrero.