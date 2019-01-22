Marisol Otero en Espacio Clarín: “Tengo la dicha de hacer lo que amo”
La artista presentó en Espacio Clarín presentando a su nueva banda y su nuevo video clip con temas de su autoría además de clásicos covers.
La artista presentó en Espacio Clarín presentando a su nueva banda y su nuevo video clip con temas de su autoría además de clásicos covers.
La periodista brindó esta tarde una charla sobre “La vocación en la mujer”. El ofrebre se referió al bastón presidencial y este martes hará la presentación del Lobo Marino en el Teatro Tronador. Luego, hubo música con Marisol Otero, Foxley, Reverderser y Arándanos.