El arte, la música y la actualidad se fusionaron en Espacio Clarín

La periodista brindó esta tarde una charla sobre “La vocación en la mujer”. El ofrebre se referió al bastón presidencial y este martes hará la presentación del Lobo Marino en el Teatro Tronador. Luego, hubo música con Marisol Otero, Foxley, Reverderser y Arándanos.